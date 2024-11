Sinner siegt bei ATP-Finals

Fitp/Jannik Sinner, der 23-jährige Tennis-Star aus Sexten, hat die Nitto ATP Finals in Turin gewonnen. Landeshauptmann Arno Kompatscher und Landesrat Peter Brunner, die in Turin beim Spiel mit dabei waren, gratulieren.

Von: ka

Bozen/Turin – Südtiroler Champion triumphiert bei den ATP-Finals und holt Turnier-Trophäe – Kompatscher und Brunner: “Sinner ist ein Vorbild für unsere Jugend.” Jannik Sinner. Arno Kompatscher. Peter Brunner.

Jannik Sinner bestätigt sich als König des Welttennis. Der Tennisspieler aus Sexten hat den Südtiroler Fans heute (17. November) wieder große Freude bereitet, indem er zum ersten Mal in seiner Karriere die Nitto ATP Finals in Turin gewann. Der 23-jährige Ausnahmesportler krönte eine beeindruckende Saison mit seinem achten Titel des Jahres dank des Finalsiegs gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz. Dieser Erfolg untermauert Sinners Spitzenplatz in der Weltrangliste. Sinner ist der bisher erste italienische Spieler, der die prestigeträchtige Trophäe des Saisonfinales, das den besten acht Spielern der Welt vorbehalten ist, erringen konnte.

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher saß auf Einladung des Präsidenten der Region Piemont, Alberto Cirio, gemeinsam mit Sportlandesrat Peter Brunner beim Finale in Turin im Publikum. Die beiden waren begeistert von der spannungsgeladenen Atmosphäre: “Ein großartiges Turnier, ein großartiger Sinner”, schwärmt Landeshauptmann Kompatscher. “Wir sind stolz auf die Nummer 1 der Welt, die längst auch die Herzen der Fans erobert hat.” Auch Sportlandesrat Brunner gratuliert Sinner zu seinem erfolgreichen Jahr mit zwei Gran Slam Titeln und nun mit einem sensationellen Abschluss bei den ATP-Finals in Turin vor einzigartigem Publikum. “Sinners kraftvolles Spiel und sein Erfolg sind Inspiration für viele junge Südtiroler Athletinnen und Athleten”, sagt Brunner. Sinner sei zudem ein großes Vorbild, weit über die Sportwelt hinaus, so Brunner.

Kompatschers und Brunners Gratulation geht auch an das gesamte Team und die vielen Fans.