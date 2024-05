SJR zu Besuch: Ausbau des ÖPNV und Barrierefreiheit

Bozen – Zum Arbeitsbeginn der neuen Landesregierung hat der Vorstand des Südtiroler Jugendrings (SJR), Dachverband der Kinder- und Jugendorganisationen Südtirols, Landesrat Daniel Alfreider einen Antrittsbesuch abgestattet und als Sprachrohr für Kinder und Jugendliche mehrere Themen angesprochen.

„Vor dem Hintergrund der Klimakrise, steigender Lebenskosten und sich verändernder Wertevorstellungen sind besonders junge Menschen an neuen Mobilitätslösungen interessiert. Auch aus diesem Grund braucht es einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs“, äußerte sich Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende. Der öffentliche Personennahverkehr soll auf den Hauptachsen und zu den Stoßzeiten verstärkt werden; von Freitag bis Sonntag sollen öffentliche Verkehrsmittel bis spät in die Nacht verfügbar sein und öffentliche Verkehrsmittel sollen bis zur Volljährigkeit kostenlos nutzbar sein – so die Anliegen des SJR. Landesrat Daniel Alfreider meinte dazu: „Mit dem neuen Südtirolplan für die Mobilität von Morgen haben wir die Weichen für die Mobilitätswende gestellt. Der öffentliche Personenverkehr und insbesondere der Ausbau der Schiene spielen dabei die entscheidende Rolle“. Bei den Tagesrandverbindungen gelte es laut Alfreider genau zu evaluieren, welche Bedürfnisse vorhanden sind. Ein Ausbau könne aber stets nur bei vorhandenen Ressourcen erfolgen und wenn das Angebot dann auch gut genutzt werde.

Zu achten sei vor allem auch darauf, dass junge Menschen mit Beeinträchtigung ihren Alltag barrierefrei bewältigen können, meint die SJR-Vorsitzende. „So muss die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, erleichtert werden und bestehende aufwendige Voranmeldungs- und Reservierungsmodalitäten sind aufzuheben“ so Rainer. Landesrat Alfreider versprach seine diesbezügliche Unterstützung.

Besprochen wurde zudem die Darstellung der Jugend in der Öffentlichkeit. „Leider ist das in der Öffentlichkeit dargestellte Image über Jugendliche häufig ein negatives – und das wird der heutigen Jugend nicht gerecht“, meinte Rainer. Auch hierzu erhielt der SJR die volle Zustimmung des Landesrates. „Junge Menschen sind weit besser als ihr Ruf. Ich erlebe junge Menschen zumeist kreativ und sehr engagiert, und das ist gut so. Sie gestalten die Welt von Morgen“, so der Landesrat.

Abschließend dankte der SJR-Vorstand dem Landesrat für seine Unterstützung, insbesondere auch für Young+Direct, die Jugendberatung des Südtiroler Jugendrings.