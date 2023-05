Sonderfonds: Neuer Prozess gegen Alt-LH Durnwalder

Bozen – Gegen Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder hat vor dem Bozner Landesgericht ein weiterer Prozess begonnen.

Es geht laut Zeitung Alto Adige erneut um Gelder aus dem Sonderfonds sowie darum, wie die Verrechnung stattgefunden hat.

Laut Staatsanwaltschaft habe Durnwalder aus dem Topf Gelder für Maturabälle, Benefizveranstaltungen und Hilfe für in Not geratene Personen daraus bezahlt. Das habe nichts mit dem Amt des Landeshauptmanns zu tun, so die Argumentation der Anklage. Es geht um den Zeitraum von November 2012 bis März 2013.

Am Montag wurden vor Gericht erste Zeugen gehört. Für die Verteidigung ist indes klar, dass dies gerechtfertigte Verwendungszwecke seien. Sie plädierten für einen Freispruch.

Mit einem Urteil in diesem Gerichtsverfahren ist jedoch erst 2024 zu rechnen.