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Corrarati spricht Gesundheitspersonal Dank aus

Sorge um Bozens Bürgermeister – sein Zustand verbessert sich

Freitag, 31. Juli 2026 | 12:21 Uhr
Rathaus Bozen
gmbz
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Von: Matthias Knapp

Bozen – Der Bürgermeister von Bozen, Claudio Corrarati, erlitt ein leichtes gesundheitliches Problem, das umgehende Untersuchungen und Behandlungen erforderte. Sein Zustand ist gut und der Genesungsverlauf verläuft positiv.

In Kürze wird der Bürgermeister seine reguläre amtliche Tätigkeit im Dienste der Stadt und der Bürgerinnen und Bürger wieder aufnehmen. Claudio Corrarati möchte dem Krankenhaus Bozen und dem gesamten Team der kardiologischen Notfallversorgung seinen aufrichtigen Dank für die außerordentliche Professionalität, Kompetenz und Menschlichkeit aussprechen. Dieser Dank gelte ebenso dem gesamten Gesundheitspersonal für ihren täglichen Einsatz und ihre Hingabe.

Bezirk: Bozen

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