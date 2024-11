SPD startet mit Scholz-Rede in den Wahlkampf

Von: APA/dpa

Die deutschen Sozialdemokraten (SPD) starten am Samstag mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD) in den Wahlkampf. Der Chef der rot-grünen Minderheitsregierung wird auf einer sogenannten “Wahlsiegkonferenz” in Berlin seine erste große Wahlkampfrede halten. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die SPD wie schon vor drei Jahren wieder zur stärksten Kraft im Bundestag zu machen. Derzeit liegt sie in Umfragen aber zwischen 16 und 22 Prozentpunkten hinter der Union.

Für die Aufholjagd bleiben bis zur Wahl am 23. Februar nur noch 85 Tage. Scholz war am vergangenen Montag vom Parteivorstand einstimmig als Kanzlerkandidat nominiert worden. Vorausgegangen war eine zweiwöchige Debatte darüber, ob der deutlich beliebtere Verteidigungsminister Boris Pistorius als Ersatzkandidat für den nach dem Scheitern seiner Ampel-Regierung angeschlagenen Scholz eingewechselt werden soll.

Den Streit will die SPD nun hinter sich lassen. Nach der Nominierung gab sich Scholz zuversichtlich, dass er die Trendwende wie bei der letzten Wahl 2021 noch schaffen kann: “Gemeinsam mit Euch will ich die kommende Bundestagswahl gewinnen. Und ich bin sicher: Wenn wir zusammen dafür kämpfen, dann ist das auch möglich.” Die Rede am Samstag soll in der Berliner Parteizentrale vor rund 500 Kandidatinnen und Kandidaten und ihren Teams stattfinden.