Speicherbecken: Umweltschützer wollen mit Dialog und Filmvorführung überzeugen

Am Donnerstag, den 14. November im Filmtreff in Kaltern

Von: mk

Kaltern – Im Kalterer Wald, vor allem im Altenburger Wald und Montiggler Wald, sollen vier der insgesamt sechs, teilweise riesigen Speicherbecken gebaut werden. Dieses Projekt wird seit Monaten kontrovers diskutiert. Um den Schutz des Waldes voranzubringen, wurde Ende September der ehrenamtliche Verein „Unser Wald -Il nostro Bosco“ in Kaltern gegründet. Damit soll der Erhalt des in Südtirol seltenen Buchenwaldes gefördert werden. Gemeinsam mit der Südtiroler Biologenvereinigung, dem Heimatpflegeverband, der Umweltgruppe, der AVS-Ortsgruppe und dem Verein für Kultur und Heimatpflege aus Kaltern wird am kommenden Donnerstag, den 14. November um 19.30 im Filmtreff in Kaltern ein Filmabend organisiert.

Ziel der Veranstalter ist es, „den Dialog in Gang zu bringen und durch den gemeinsamen Austausch bessere Lösungen für die Errichtung von Speicheranlagen für die Bewässerung der Landwirtschaft zu finden“, heißt es in einer Presseaussendung.

Zu dieser öffentlichen Veranstaltung eingeladen wurde der gesamte Gemeinderat von Kaltern sowie die Vertretung des Bodenverbesserungskonsortiums II. Grades (Projektwerber), neben der interessierten Bevölkerung. Die Moderation hat ein Journalist übernommen, um die Diskussion professionell zu unterstützen.

Zudem haben verschiedene Experten ihr Kommen und ihre Bereitschaft zur Beantwortung von Fragen erklärt, z.B. der Vorsitzende der Biologenvereinigung Südtirol, Dr. Norbert Dejori, der Wirtschaftswissenschaftler und Autor Dr. Thomas Benedikter, der ehemalige Direktor der Abteilung Natur und Landschaft Dr. Roland Dellagiacoma, sowie weitere aus den Bereichen der Bewässerungstechnologie, Ökologie und Landschaftspflege. Interessierte sind ebenfalls eingeladen, sich mit ihrer Erfahrung und ihrer beruflichen Kompetenz in die Diskussion einzubringen und zu einem guten Dialog in einem angenehmen Klima beizutragen.

Vorgeführt werden drei Kurzfilme:

• Das Leben der Buchen, vom bekannten Autor Peter Wohlleben.

• Film über die Besichtigung des geplanten Speicherbeckens Feld im Montiggler Wald am 14. April 2024 mit Florian Trojer, dem Geschäftsführer des Heimatpflegeverbandes.

• Film zum Expertengespräch mit Prof. Carmen de Jong, Uni Strassburg – Expertin im Bereich der Hydrologie und Waldbewirtschaftung vom 22. Mai 2024.

„Im Anschluss an die Filme sind alle Anwesenden herzlich eingeladen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Es besteht die Möglichkeit umfassende Informationen über Daten und Fakten des Speicherbeckenprojekts zu erhalten und an einen konstruktiven Dialog teilzunehmen. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass bessere Lösungen gefunden werden“, erklären die Umweltorganisationen abschließend.