St. Pauls: Stunk wegen renovierungsbedürftiger Schule

Von: luk

St. Pauls – In St. Pauls in Eppan ist die Schule dringend renovierungsbedürftig. Lehrer und Eltern der rund 140 Schüler machen darauf aufmerksam. Doch die Gemeindeverwaltung scheint dieser Dringlichkeit keine Aufmerksamkeit zu schenken. Das Problem wird auf die lange Bank geschoben.

Die “Freie Liste – Für Eppan” bedauert die Tatsache, daß die dringenden Arbeiten bei der Grundschule St. Pauls immer noch nicht in Angriff genommen wurden. “Dass die Gemeinde Eppan nicht die Geldmittel bereitstellen kann, wie von Referentin Monika Hofer Larcher in den Medien kolportiert, ist nachvollziehbar. Am Zug wäre somit die Landesverwaltung. Bei einem Landeshaushalt von über 8,3 Milliarden für das Jahr 2024 müßte man eigentlich imstande sein, dieses fortwährende Problem zu lösen. Einsparungen dürfen nicht am falschen Ort getätigt werden. Schließlich geht es um Investition in Bildung für die kommenden Generationen”, schließt Walter Oberhauser von der Freien Liste – Für Eppan.