Staatspräsident Mattarella urlaubt in Toblach

Besuch am Pragser Wildsee

Toblach – Staatspräsident Sergio Mattarella verbringt seinen Sommerurlaub in Südtirol – genauer gesagt in Toblach im Hochpustertal. Gemeinsam mit Familienangehörigen ist er am Samstag angekommen

Genächtigt wird in der Villa Irma, einem Gästehaus der italienischen Luftwaffe, berichtet die Zeitung Alto Adige. Bereits vor sechs Jahren hat Mattarella dort seinen Urlaub verbracht.

In den vergangenen Tagen unternahm Mattarella einen Ausflug auf den Pragser Wildsee. Zahlreiche Touristen haben ihn dort begrüßt.