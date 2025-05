Staatsvertrags-Feiern in Parlament und Belvedere

Von: apa

Nach den zahlreichen Feiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren wird nun die Unterzeichnung des Staatsvertrages zehn Jahre später am 15. Mai gewürdigt. Gleich zwei Festakte gibt es am Donnerstag in Wien: Der erste findet um 11 Uhr im Parlament statt. Am Abend lädt das Bundeskanzleramt in den Schlossgarten des Belvedere, wo der historische Moment stattgefunden hat.

Im Hohen Haus sprechen werden unter anderem die Nationalratspräsidenten sowie der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer (SPÖ) und der ehemalige Nationalratspräsident Andreas Khol (ÖVP). Teil der Veranstaltung vor dem Belvedere ist eine Ehrenformation des Bundesheers.

Am 15. Mai 1955 unterzeichneten Österreichs Regierung und Vertreter der alliierten Besatzungsmächte im Belvedere den Staatsvertrag. Danach sprach Außenminister Leopold Figl (ÖVP) die berühmten Worte “Österreich ist frei!”.