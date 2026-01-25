Stadtviertelkomitee Meran Zentrum wurde neu gebildet

Von: mk

Meran – Am Samstag, dem 17. Januar fanden im Bürgersaal in der Huberstraße die Wahlen zur Neugründung des Komitees des Stadtviertels Meran Zentrum statt. Der neue Vorstand besteht aus Antonio Palmiro Mazzotta, Ilenia Nero, Marco Lamberti, Francesco Accetturo (Vorsitzender), Massimiliano Rausa, Federica Gazzani (stellvertretende Vorsitzende) und Beatrice Calligione.

Die Beteiligung an den Wahlen war mit einer erfreulichen Wahlbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger sehr hoch. Besonders hervorzuheben ist die Präsenz junger Menschen, die durch die strategische Entscheidung, das Wahlrecht auch auf 16-Jährige auszuweiten, begünstigt wurde. Es standen fünfzehn Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Nach Auszählung der Stimmzettel ergab sich folgendes Wahlergebnis: Antonio Palmiro Mazzotta (129 Stimmen), Ilenia Nero (120), Marco Lamberti (112), Francesco Accetturo (96), Massimiliano Rausa (70), Federica Gazzani (58), Beatrice Calligione (55). Es folgen: Armin Peter Wenter (21), Tim Gerstgrasser (18), Luca De Pero (13), Claudio Marchesi (13), Corrado Lantieri de Paratico (13), Simone Ciaglia (6), Scutellà (5) und Petromila Saric (3).

Auf Grundlage der Ergebnisse bilden die ersten sieben Gewählten den neuen Vorstand. Am Abend des 23. Januar trat das neu gegründete Komitee zusammen, um die Ämter zu verteilen. Das Treffen bestätigte einen starken internen Zusammenhalt und den Willen, eine kollegiale Führung und eine operative Aufgabenteilung unter den Mitgliedern zu verfolgen. Einstimmig wurde Francesco Accetturo zum Vorsitzenden gewählt, das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden wurde Federica Gazzani übertragen.

Der neue Vorstand hat das Zuhören gegenüber den Bewohnern als oberste Priorität festgelegt. In Kürze werden öffentliche Versammlungen und direkte Diskussionsrunden organisiert, um die kritischen Punkte des Stadtviertels zu analysieren und konkrete Vorschläge für dessen Verbesserung zu sammeln.