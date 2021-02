Stammrollen an italienischer Schule: Gewerkschaften bei Vettorato

Bozen – Der italienische Bildungslandesrat Giuliano Vettorato ist heute mit Schulgewerkschaften zusammengetroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche, an denen auch Bildungsdirektor Vincenzo Gullotta teilgenommen hat, stand die Frage, wie kurz- und mittelfristig Stammrollenpersonal eingestellt werden kann. “Das Lehrpersonal ist eine tragende Säule unserer Schule”, sagte Landesrat Vettorato, “es ist mir wichtig, den Anliegen dieser Berufsgruppe besondere Aufmerksamkeit zu schenken.”

Über 100 neue Stammrollen im Jahr 2020

“Die Landesgesetzgebung sieht vor, dass die Hälfte der Planstellen über Wettbewerbe besetzt wird, während der Rest über die Ranglisten abgedeckt werden muss”, erklärte Schulamtsleiter Gullotta. Der Bildungsdirektor erinnerte daran, dass im Vorjahr im Rahmen von drei Stellenwettbewerben für Sekundarschulen ersten und zweiten Grades – ein ordentlicher, ein außerordentlicher und einer für Deutschlehrpersonen – insgesamt 112 Stammrollenstellen zur Verfügung gestellt wurden.

Der italienische Bildungsdirektor verwies darauf, dass seit 29. Jänner und bis zum 2. März die Schul- und Landesranglisten aktualisiert werden. Mittelfristig werde die Lehrpersonalaufnahme auf der Grundlage der endgültigen Ranglisten erfolgen, die den Wettbewerbsergebnissen Rechnung trage. Außerdem würde allen, die über den Wettbewerb eine Eignung erworben haben, die Eintragung in die Landesrangordnungen ermöglicht. Langfristig hingegen, kündigte der italienische Bildungsdirketor an, würden bei Wettbewerbsklassen mit vielen zu besetzenden Stellen die Kandidaten mit den spezifischen Spezialisierungen (Percorsi Abilitanti Speciali – PAS) berücksichtigt. Im Falle von Wettbewerbsklassen mit geringem Personalbedarf würden weiterhin ordentliche Wettbewerbe in Verbindung mit jenen auf gesamtstaatlichem Gebiet ausgeschrieben werden. Für die Eintragung in die Landesranglisten ist eine Lehrbefähigung vorgesehen.