â€žStarke und selbstbewusste SVP-OrtsausschÃ¼sse sind unverzichtbar!â€œ

Bozen – „Die im November stattfindenden Ortsausschusswahlen sind für unsere Partei von größter Bedeutung. Die Ortsausschüsse bilden nämlich das Fundament, auf das unsere Partei aufbaut und sind die erste Anlaufstelle in den Gemeinden und Fraktionen. Nach den erfolgreichen Gemeindewahlen des vergangenen Jahres werden wir nun alles dafür tun, um unsere Verwurzelung unserer Partei vor Ort weiter zu stärken und unsere Ortsobleute nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen“, betonte SVP-Obmann Philipp Achammer bei der Veranstaltungsreihe „Dialog vor Ort“.

SVP-Obmann Philipp Achammer und SVP-Landessekretär Stefan Premstaller haben die Sommerzeit dazu genutzt, sich mit den Bezirksobleuten sowie mit den vielen Ortsobfrauen und Ortsobmännern im Rahmen einer Bezirkstour über die nächsten parteiinternen Herausforderungen auszutauschen. „Nach den unzähligen Online-Sitzungen der vergangenen Monate war es uns wichtig wieder vermehrt in einen persönlichen Austausch mit unseren Funktionärinnen und Funktionären zu treten. Gleichzeitig stehen wir mit den Ortsausschusswahlen im November vor einer großen gemeinsamen Herausforderung. So werden wir in weit über 200 Orten landesweit unsere Ortsgremien neu wählen. Aus diesem Grund war es uns wichtig, uns mit den Orts- und Bezirksobleuten bereits zu diesem Zeitpunkt organisatorisch abzusprechen“, erklärt SVP-Landessekretär Stefan Premstaller.

„In den nächsten Wochen wird es nun vor allem darum gehen, interessierte und motivierte Frauen und Männer zu finden, die nicht nur kritisieren wollen, sondern die Lust auf Veränderung haben und etwas bewegen wollen. Diese Lust steckt nämlich in der DNA unserer Partei. Und so werden wir im September gemeinsam mit unseren Mandatarinnen und Mandataren eine Tour durch Südtirol machen, um mit den Menschen vor ins Gespräch zu kommen und darüber zu sprechen, was den Südtirolerinnen und Südtirolern unter den Nägeln brennt“, so Parteiobmann Philipp Achammer abschließend.