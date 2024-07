Stefan Luther zum stellvertretenden Ressortdirektor ernannt

Von: Ivd

Bozen – Auf Vorschlag von Personallandesrätin Magdalena Amhof hat die Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung den Direktor der Abteilung Arbeitsmarktservice Stefan Luther zum stellvertretenden Direktor des Ressorts Europa, Arbeit und Personal ernannt. Die Ernennung tritt mit 10. Juli in Kraft.

Stefan Luther ist seit 1994 in der Abteilung Arbeitsmarktservice tätig, unter anderem seit 2002 in der Funktion als Amtsdirektor und seit dem Jahr 2018 als Abteilungsdirektor. “Stefan Luther verfügt über eine langjährige Erfahrung und breites Wissen im Bereich Arbeit, kennt aber auch die Landesverwaltung insgesamt sehr gut. Mit seinem Engagement und lösungsorientierten Arbeitsweise ist er eine sehr wertvolle Säule in unserem Ressort”, unterstreicht die Landesrätin.

Unter seiner Leitung wurde auch die Abteilung Arbeit – nun Arbeitsmarktservice – reorganisiert und ein starker Fokus auf aktive Arbeitsmarktpolitik, schlankere Prozesse und Digitalisierung im Matching zwischen Arbeitgebern und Arbeitssuchenden gelegt.