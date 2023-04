Stefanie Peintner und David Frank kandidieren für die Landtagswahlen

Bozen – In seiner heutigen Sitzung hat der Landesausschuss der SVP-Jugend seine Kandidaten für die Landtagswahlen im Herbst bestimmt: Stefanie Peintner aus Dietenheim und David Frank aus Glurns treten für die JG auf der Liste der Südtiroler Volkspartei an.

Am heutigen Dienstagabend hat der JG-Landesausschuss seine Kandidaten für die Landtagswahlen im Oktober gewählt. Es sind dies die 29-jährige Stefanie Peintner aus Dietenheim und der 30-jährige David Frank aus Glurns. „Mit diesen zwei engagierten Kandidaten werden wir frischen Wind in die Südtiroler Landespolitik bringen und der Jugend eine aussagekräftige Stimme geben“, ist Dominik Oberstaller, Landesvorsitzender der SVP-Jugend überzeugt: „Gerade in von Krisen gebeutelten Zeiten wie diesen ist es unabdingbar, für eine starke Vertretung der Jugend zu sorgen und ihre Anliegen zu vertreten!“

Stefanie Peintner wurde EINSTIMMIG vom JG-Landesausschuss zur Kandidatin ernannt, während es für den zweiten für die JG reservierten Listenplatz gleich drei Bewerber gab: davon entfielen zehn Stimmen auf David Frank, sechs Stimmen auf Matthias von Wenzl und drei Stimmen auf Daniel Rella., zwei Stimmen waren weiß.

Die Junge Generation ist sich sicher, mit Stefanie Peintner und David Frank zwei junge, motivierte und dynamische Kandidaten gefunden zu haben. Nicht nur bringen sie jugendlichen Elan mit, sondern werden auch am 22. Oktober Jugendliche motivieren zur Wahl zu schreiten.

Zu den Kandidaten:

Stefanie Peintner, Jahrgang 1993, aufgewachsen und wohnhaft in Dietenheim (Bruneck). Studium der Kunstgeschichte an der Universität Wien, arbeitet als Project Managerin in der Stadtentwicklung Bruneck. Ehrenamtlich aktiv in der SVP als stellvertretende Bezirksfrauenreferentin Pustertal, Vorsitzende des SVP-Frauenausschusses Bruneck, Mitglied im SVP-Ortsausschuss Dietenheim, Mitglied im SVP-Ortsausschuss Bruneck, Mitglied in der Fraktionsverwaltung Dietenheim, Beraterin beim Verein Frauen helfen Frauen und Vorstandsmitglied im Museumsverein Bruneck.

David Frank, Jahrgang 1992, aufgewachsen in Matsch und wohnhaft in Glurns. Masterstudium der Agrarwirtschaft an der BOKU Wien, arbeitet als staatlich geprüfter Agronom beim Wirtschaftsdienstleister IDM. In seiner Freizeit ist er mit seiner steirischen Harmonika als Komponist und Musiker anzutreffen. Auch die Jagd gehören zu seinen Hobbys. Mitglied im SVP-Ortsausschuss Glurns. Ehrenamtlich aktiv in Gremien zur Stärkung der Regionalentwicklung im Vinschgau.