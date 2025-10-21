Steinmeier in Wien: Militärische Ehren im Regen zum Auftakt

Von: apa

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstagvormittag seinen deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier zu einem Staatsbesuch in Österreich empfangen. Den Auftakt machte am Josefsplatz in der Wiener Innenstadt eine Begrüßung mit militärischen Ehren. Die feierliche Prozedur samt Hymnen wurde etwas durch Regen gestört. Die beiden “First Ladies” Doris Schmidauer und Elke Büdenbender verfolgten die Zeremonie samt den Hymnen beider Länder unter einem Regenschirm.

Danach stand ein Meinungsaustausch der beiden Staatsoberhäupter mit anschließender Pressekonferenz am Programm. Anlass der Visite ist die Eröffnung des Neubaus der deutschen Botschaft in Wien am Mittwoch. Am Donnerstag ist für die beiden Staatsoberhäupter in Tirol eine Besichtigung der Baustelle des Brenner-Basistunnels geplant.

Am Dienstag stehen für Steinmeier auch Treffen mit Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf dem Programm, ehe am Abend ein Staatsbankett stattfindet. Inhaltlich soll es um die Themen Europa, Verkehr und Klima gehen.

Eröffnung des Neubaus der deutschen Botschaft am Mittwoch

Mittwochmittag werden Van der Bellen und Steinmeier die neu gestaltete deutsche Botschaft in der Metternichgasse 3 in Wien-Landstraße eröffnen. Darüber hinaus sind Besuche bei Rheinmetall MAN Military Vehicles und beim Max Reinhardt Seminar vorgesehen. Am Donnerstag steht ein Besuch der Baustelle des Brenner-Basistunnels gemeinsam mit dem Tiroler ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle auf dem Programm. Darauf folgt eine Visite in Innsbruck. Doris Schmidauer empfängt Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender.

Ein Staatsbesuch ist die höchste Form der diplomatischen Wertschätzung zweier Staaten, die ausschließlich den jeweiligen Staatsoberhäuptern vorbehalten ist. Der letzte Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten fand 1997 statt und ist damit 28 Jahre her. Roman Herzog weilte damals auf Einladung von Thomas Klestil drei Tage in Österreich. Hauptthema war zu dieser Zeit die bevorstehende EU-Osterweiterung. Beide ehemaligen Staatsoberhäupter sind mittlerweile verstorben.

Im Juli 2017 war der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bereits wenige Monate nach seinem Amtsantritt zu einem “offiziellen Arbeitsbesuch” in Wien gewesen. Zuvor war er bereits einige Male zu offiziellen Besuchen in Österreich, jedoch in anderen Funktionen wie der des Außenministers.