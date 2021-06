STF begrüßt den Zusammenschluss der Stromtrasse am Brenner 

Brenner – Die Landtagsabgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit, Myriam Atz Tammerle und Sven Knoll, sowie der Bezirkssprecher im Wipptal, Jürgen Walter, begrüßen, dass die Landeshauptleute der Europaregion Tirol heute Schritte für den grenzüberschreitenden Zusammenschluss der Stromnetze unter dem Motto “Strom verbindet” setzen. “Mit diesem Zusammenschluss wird eine alte Forderung der Süd-Tiroler Freiheit umgesetzt, nun müssten auch die Stromtrassen am Reschen und in Winnebach vernetzt werden.”

“Wir begrüßen die Initiative der Europaregion Tirol und freuen uns, dass dieses Projekt in naher Zukunft umgesetzt wird – unter anderem, weil wieder ein Stück zusammenwächst, was zusammengehört. Die grenzüberschreitende Stromverbindung wurde bekanntlich nach den Anschlägen 1961 unterbrochen. Bereits 2018 führten wir Gespräche mit dem damaligen österreichischen Infrastrukturminister Norbert Hofer, um das Projekt des Zusammenschlusses der Stromleitung am Brenner voranzutreiben”, so die Bewegung.

“Durch die Zusammenführung der Stromnetze wird die Stromversorgung stabilisiert und die Bürger werden somit vor großflächigen Stromausfällen geschützt. Der Zusammenschluss am Brenner ist für Südtirols Betriebe und Private sehr wichtig, um günstigen Strom einzukaufen, denn in Italien, und somit auch in Südtirol, zahlt man europaweit mitunter die höchsten Strompreise. Dies, obwohl Südtirol doppelt so viel Strom produziert, als es selbst verbraucht. Langfristig strebt die Süd-Tiroler Freiheit auch eine intensive Zusammenarbeit, bis hin zur Gründung einer gemeinsamen Gesamt-Tiroler Stromgesellschaft an, wodurch die Wertschöpfung der Stromerzeugung im Lande bliebe und sich auch die Strompreise für die Konsumenten senken ließen”, heißt es abschließend.