STF: Familien- und Partnertreffen zu Ostern zulassen

Bozen – „Familie und Partnerschaft sind keine verzichtbaren Freizeitbeschäftigungen, sondern menschliche Grundbedürfnisse. Das Recht, die eigene Familie und den eigenen Partner zu treffen ─ egal ob in Südtirol, oder grenzüberschreitend ─ darf gerade zu Ostern nicht länger verboten werden“, erklärt der er Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll. Er fordert daher einen Oster-Erlass, wie es ihn in anderen europäischen Ländern gebe, um Familien- und Partnertreffen legal zuzulassen. Es sei dies nicht nur eine Frage der Menschenrechte, sondern auch eine Frage der Menschlichkeit.

„Viele Familien und Beziehungspartner leiden stark darunter, dass sie sich nun schon seit Monaten nicht mehr legal sehen dürfen, nur weil Familientreffen einfach willkürlich von den Landesverordnungen verboten und grenzüberschreitende Beziehungstreffen von den Bestimmungen des italienischen Staates untersagt werden. Die Politik hat kein Recht, den Menschen ihre Familien und Beziehungspartner einfach zu verbieten!“, schreibt Knoll in einer Aussendung.

Viele Bürger würden sich schon jetzt nicht mehr an diese Verbote halten und ihre Lieben einfach heimlich treffen, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit. Wenn die Politik keine legale Lösung finde, würden die Menschen zu Ostern ihre Angehörigen „eben einfach illegal“ treffen. „Anstatt die Bürger in die Kriminalität zu drängen und sie der Gefahr von Strafen auszusetzen, sollte die Politik besser einen Weg finden, um Familien- und Partnertreffen in einem geschützten Rahmen legal zu ermöglichen“, so die Bewegung.

Der Landtagsabgeordnete Sven Knoll schlägt daher einen Oster-Erlass vor, um Familien- und Partnertreffen ─ auch grenzüberschreitend ─ zuzulassen. Um einen größtmöglichen Schutz zu gewähren, sollten im ganzen Land kostenlose Antigentest angeboten werden und auch die Möglichkeit der Verteilung von Tests für daheim geprüft werden. Viele Bürger wären sofort bereit, sich freiwillig testen zu lassen, bevor sie Eltern, Großeltern oder Partner treffen.

„Vertrauen wir den Bürgern und lassen Familien- und Partnertreffen zu Ostern zu. Die Menschen sind verantwortungsvoll genug, ihre Liebsten vor einer Infektion zu schützen“, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit.