STF gegen Trikolore-Pflicht

Tag der italienischen Tricolore am 7. Jänner

Bozen – Am 7. Jänner begeht Italien die „Giornata Nazionale della Bandiera“ (Tag der italienischen Tricolore). Auch in Südtirol muss an allen öffentlichen Gebäuden die Tricolore ausgehängt werden. Werner Thaler von der Landesleitung der Süd-Tiroler Freiheit spricht sich gegen diesen Zwang aus.

Die Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen dieses „anachronistische und imperialistische Gehabe“. „Der Fahnenzwang lässt jeden Respekt vor der Geschichte Südtirols und seinen Eigenheiten vermissen. Südtirol ist unfreiwillig Teil des italienischen Staates. Grün, Weiß und Rot sind nicht unsere Farben“, betont Thaler.

Die Süd-Tiroler Freiheit erwartet sich von der Landesregierung, dass sie gegen diese Nötigung interveniert. Die Bewegung appelliert an die Bürgermeister und Vertreter des Landes, am Samstag die italienische Trikolore im Schrank zu lassen: „Dieses nationalistische Getue ist gegen das ‚friedliche Zusammenleben‘, das so oft beschworen wird!“

Für die Süd-Tiroler Freiheit ist klar: „Italien muss den autonomen Status Südtirols akzeptieren und Südtirol nicht weiter die Italianità aufzwingen!“