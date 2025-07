STF: „IDM und Walcher entlarven sich selbst“

Von: mk

Bozen – 40 Prozent Rabatt für eine Zugfahrt, die weder an eine Buchung noch an einen Aufenthalt in Südtirol gekoppelt ist? Auf Druck der Süd-Tiroler Freiheit wurde diese fragwürdige Rabattaktion der IDM nun gestoppt. „Gut so: Denn damit blieb dem Südtiroler Steuerzahler weiterer Schaden erspart“, erklärt die Bewegung in einer Aussendung. Erstaunlich seien dagegen die Aussagen der IDM und von Landesrat Walcher. „Diese kennen entweder ihre eigene Aktion nicht oder verbreiten bewusst Schwachsinn!“, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit. Sie besteht weiterhin auf Aufklärung.

Die Süd-Tiroler Freiheit kritisierte die Rabattaktion der IDM, die einseitig italienische Gäste bevorzugte. Der Rabatt war nicht an einen Aufenthalt im Land gebunden und konnte von allen genutzt werden. Deshalb fordert die Süd-Tiroler Freiheit mit einer Anfrage im Landtag eine Klarstellung.

Nun schieben IDM und Landesrat Walcher der Süd-Tiroler Freiheit die Schuld in die Schuhe: Die Aktion sei wegen ihrer Anfrage gescheitert – und der Rabattcode „ALTOADIGE40“ angeblich erst dadurch bekannt geworden.

„Ein lächerlicher Vorwurf. Die IDM veröffentlichte den Code selbst prominent auf ihrer italienischen Website – schwarz auf weiß. Und sogar die Vereinbarung mit trainline.com, samt erneutem Verweis auf den Rabattcode, war öffentlich einsehbar“, kontert die Bewegung.

Auch Walchers Behauptung, heuer gebe es eine Vereinbarung mit „trainline.com“ und nächstes Jahr dann mit ÖBB und Deutsche Bahn, sei laut Süd-Tiroler Freiheit Unsinn. „Trainline“ sei ein britisches Buchungsportal, das mit allen großen Bahnunternehmen kooperiert. „Die Rabatte waren also schon jetzt auf ÖBB- und DB-Strecken möglich“, erklärt die Bewegung. Man habe das mit einem Selbstversuch bewiesen, heißt es in einer Aussendung.

„Die Landtagsanfrage war dringend nötig, um noch mehr Schaden abzuwenden. Ein weiteres Beispiel für die unglückliche Vorgangsweise der IDM, die ohnehin alles andere als unumstritten ist“, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit.