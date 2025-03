STF kandidiert wieder in Tramin

Von: lup

Tramin – Die Süd-Tiroler Freiheit geht bei den Gemeindewahlen wieder mit einem jungen Team in Tramin an den Start. „Wir wollen den Traminern eine konstruktive und patriotische Alternative anbieten“, betonen die Kandidaten. Soziale Gerechtigkeit, das Dorfbild, die Kontrolle und die Kultur stehen thematisch im Mittelpunkt.

Die Süd-Tiroler Freiheit in Tramin setzt auf klare Schwerpunkte. Im Bereich Kultur will sie unter anderem die Vereine stärken, bürokratische Hürden abbauen und mit einem Ehrenamtspreis freiwilliges Engagement würdigen. Ein Schwerpunkt im Programm gilt der Kontrolle. Die Bevölkerung soll bei wichtigen Projekten einbezogen, dem Gemeinderat eine stärkere Rolle eingeräumt und das knappe Steuergeld verantwortungsvoll eingesetzt werden. Wichtig ist den Kandidaten der Süd-Tiroler Freiheit die soziale Gerechtigkeit. Die kommunale Einkommenssteuer ist schrittweise abzuschaffen. Die Familien sind zu entlasten und älteren Menschen bei digitalen Diensten unter die Arme zu greifen. In der Raumordnung steht die Süd-Tiroler Freiheit für eine sinnvolle Abgrenzung der Siedlungsgebiete, für eine aktive Beseitigung von Leerständen und für den Erhalt des charakteristischen Dorfbildes. Rungg soll zudem aufgewertet und der Mindelheimerparkplatz zu einem modernen Verkehrsknotenpunkt umgebaut werden.

Die Süd-Tiroler Freiheit geht in Tramin mit einer jungen Liste an den Start. Die Kandidaten sind:

– Stefan Zelger, 40, Büroleiter der Süd-Tiroler Freiheit

– Peter Frank, 50, Servicetechniker

– Josef Trebo, 23, Student der Krankenpflege

– Leo Geier, 19, Oberschule für Sozialwissenschaften

– Christine Weis Kofler, 68, Angestellte

– Lukas Valorz, 20, Angestellter

– Maria Kofler, 29, Angestellte und Mutter

Stefan Zelger, amtierender Gemeinderat und Ortssprecher der Süd-Tiroler Freiheit in Tramin, betont: „Es braucht auch in Tramin jemanden, der dem Ausschuss und dem Bürgermeister auf die Finger schaut und sich einbringt. Es ist unsere Aufgabe, zu kontrollieren und mitzugestalten – dieser Verantwortung möchten wir wie in den letzten fünf Jahren im Gemeinderat gerecht werden“.