STF: Kirchliche Teilung Tirols überwinden

Von: mk

Bozen – Der Landtagsklub der Süd-Tiroler Freiheit gratuliert dem neu gewählten Papst Leo XIV, der erstmals aus Nordamerika kommt und wünscht eine gute Hand in Zeiten großer Herausforderungen. Gleichzeitig wird ihm die Süd-Tiroler Freiheit ein Schreiben zukommen lassen, um auf die Möglichkeit der Aufhebung der kirchenrechtlichen Teilung Tirols hinzuweisen.

Der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Bernhard Zimmerhofer, verweist auf ein informelles Treffen mit Bischof Ivo Muser zu verschiedenen gesellschaftspolitischen Themen. Vor allem wurde über die Möglichkeit, die kirchenrechtliche Teilung Tirols zu überwinden, gesprochen.

Die Neuordnung der Diözesangrenzen vom Jahr 1964 habe zwar die Vereinigung ganz Südtirols in einer einzigen Diözese mit sich gebracht, was durchaus anerkennenswert sei, aber gleichzeitig die Grenze am Brenner auch kirchenrechtlich anerkannt und die neu geschaffene Diözese Bozen-Brixen endgültig aus der Kirchenprovinz Salzburg gelöst, zu der sie seit dem Jahr 798 gehört hatte. „Zudem wurde die Diözese Bozen-Brixen als Suffraganbistum der Erzdiözese Trient in die nordostitalienische Kirchenregion eingegliedert, die auch heute noch den faschistisch belasteten Namen ‚Triveneto‘ trägt“, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit. Schmerzlich sei auch die gegen den Willen der Bevölkerung erfolgte Abtrennung von Cortina und Buchenstein von der Diözese Brixen gewesen, zu der sie jahrhundertelang gehört haben.

Bischof Muser verwies auf die guten Kontakte mit der Diözese Innsbruck über die Grenze am Brenner hinweg. „Die Zusammenarbeit beruht allerdings nur auf rein freundschaftlicher Basis. Der Bischof nahm zur Kenntnis, dass der Wunsch besteht, diesen Kontakten auch eine institutionelle Form zu geben“, so Zimmerhofer.