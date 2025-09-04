Aktuelle Seite: Home > Politik > STF kritisiert Ergebnis der Bezirksratwahl in Brixen
"Opposition in Brixen geschwächt"

STF kritisiert Ergebnis der Bezirksratwahl in Brixen

Donnerstag, 04. September 2025 | 16:59 Uhr
Stefan-Unterberger-01
stf
Schriftgröße

Von: idr

Brixen – „Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde in Brixen ein Vertreter in den Bezirksrat gewählt, der bei den Gemeinderatswahlen auf der Liste der Mehrheitspartei kandidiert hatte. Damit wurde die Chance vertan, der Opposition eine starke Stimme im Bezirk zu geben“, so Gemeinderat der Oppositionspartei Süd-Tiroler Freiheit, Stefan Unterberger.

Die Süd-Tiroler Freiheit betont: “Die Opposition hätte die Möglichkeit gehabt, den zweiten Sitz im Bezirksrat zu besetzen. Doch durch die eigenmächtige Kandidatur einer Vertreterin der Opposition – entgegen vorheriger Abmachungen – kam es zu einer Konstellation, in der die Mehrheit ein einfaches Spiel hatte, den Sitz nach ihren Vorstellungen zu vergeben.”

Kritisch sieht die Partei auch das Verhalten dieser Vertreterin als Mitglied im Bezirksrat in den letzten fünf Jahren: “Es wurden keinerlei Informationen an die anderen Oppositionsparteien weitergegeben. Weder bestand für die übrigen Fraktionen ein Mitspracherecht, noch gab es transparente Abläufe. Entscheidungen wurden stets in Eigenregie getroffen. Ein solches Verhalten ist mit einem fairen und konstruktiven Miteinander in der Opposition unvereinbar.”

Gerade deshalb ist es für die Ratsfraktion der Süd-Tiroler Freiheit wesentlich, dass Ausschusssitze und Vertretungen in Kommissionen und Gremien gleichmäßig unter allen Oppositionsparteien verteilt werden. Es dürfe nicht dazu kommen, so die Fraktion, dass einzelne Parteien mehrere Posten unter sich aufteilen, während andere Oppositionsfraktionen praktisch ausgeschlossen blieben.

Die Süd-Tiroler Freiheit stellt abschließend klar:“ Dieses Vorgehen zeigt ein fehlendes Demokratieverständnis und einen mangelnden Willen zur Zusammenarbeit. Wenn Mandate und Sitze nur nach parteitaktischen Interessen und persönlichen Ambitionen vergeben werden, wird die Kontrollfunktion der Opposition nachhaltig geschwächt. Die Leidtragenden sind am Ende die Bürger. Ihre Anliegen und Ideen bleiben außen vor, während die Mehrheitspartei ihre Politik nahezu ungestört durchsetzen kann.“

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Immer mehr Restaurants in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
128
Immer mehr Restaurants in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
99
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
65
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
59
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
36
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Anzeigen
Warum sich immer mehr Südtiroler für Online-Casinos
Warum sich immer mehr Südtiroler für Online-Casinos
anstelle von physischen Optionen entscheiden
anstelle von physischen Optionen entscheiden
anstelle von physischen Optionen entscheiden
Warum sich immer mehr Südtiroler für Online-Casinos
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 