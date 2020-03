STF: Mund- Nasenmasken auch für Supermärkte in Südtirol

Bozen – Die österreichische Bundesregierung hat beschlossen, dass ab dieser Woche beim Einkaufen in allen Supermärkten Mund- Nasenmasken verwendet werden müssen, um andere Menschen vor einer Übertragung des Coronavirus zu schützen. Der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, bezeichnet diese Initiative als sinnvolle Maßnahme und schlägt die Anwendung dieser Regelung auch für die Südtiroler Supermärkte vor. Die Süd-Tiroler Freiheit wird bereits heute einen entsprechenden Vorschlag im Landtag vorbringen.

Die WHO warnt davor, dass die Hauptübertragung des Coronavirus nun daheim in den Familien stattfindet. Es gilt daher zu verhindern, dass sich Menschen beim Einkaufen infizieren und Infektionen von dort in die Familien tragen.

Auch vonseiten der Gemeinden wurde bereits angeregt, die österreichische Verordnung ─ zur verpflichtenden Mund- Nasenmaske bei Einkäufen ─ zu übernehmen. Die Masken würden direkt vor den Supermärkten verteilt.

„Jede Maßnahme, die dazu beitragen kann, Menschen vor einer Corona-Infektion zu schützen und somit die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, sollte umgesetzt werden“, so Knoll. Die Süd-Tiroler Freiheit spricht sich daher für die Anwendung der österreichischen Verordnung auch in den Südtiroler Supermärkten aus.