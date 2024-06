STF: „Wartezeiten in Krankenhäusern endlich verkürzen!“

Knoll kündigt Landtagsanfrage an

Von: mk

Bozen – Bürger warten teilweise bis zu einem Jahr auf eine Untersuchung im Krankenhaus. So erging es auch einer Frau, die eine Veränderung an einem Muttermal bemerkte und eine dermatologische Untersuchung benötigt. Doch der nächstverfügbare Termin im Krankenhaus Meran ist erst im Mai 2025. Darauf weist der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, in einer Aussendung hin.

„Die Bürger fragen sich zu Recht, wofür sie Steuern und Abgaben für das Gesundheitssystem zahlen, wenn sie immer wieder auf Privatärzte ausweichen müssen“, erklärt die Bewegung. Die Süd-Tiroler Freiheit weise seit Jahren auf das Problem der langen Wartezeiten hin und habe mehrere Verbesserungsvorschläge im Landtag eingebracht.

Die Süd-Tiroler Freiheit fordert nun einmal mehr, dass der Sanitätsbetrieb die gesamten Kosten der Privatvisite übernimmt, sollte eine Untersuchung im Krankenhaus nicht innerhalb von drei bis vier Wochen möglich sein. Auch langfristige Lösungen gegen den Ärztemangel, wie das gezielte Anwerben von Südtiroler Ärzten, die im Ausland arbeiten, müssten weiterhin im Fokus stehen.

Der Landtagsabgeordnete der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, kündigt eine Landtagsanfrage an, um zu erfahren, wie die Landesregierung das Problem der langen Wartezeiten in den Krankenhäusern endlich lösen möchte.