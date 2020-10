Stichwahlen in Bozen und Meran

Bozen/Meran – Sowohl in Bozen als auch in Meran finden heute die Bürgermeister-Stichwahlen statt. Es stehen sich jeweils ein Kandidat von Mitte-Rechts und Mitte-Links gegenüber. In Bozen der bisherige Bürgermeister Renzo Caramaschi und Roberto Zanin, in Meran Paul Rösch und Dario Dal Medico.

Die Wahllokale sind seit 7.00 Uhr geöffnet. Noch bis 21.00 Uhr können die über 111.000 Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Dazu sind der Wahl- und der Personalausweis erforderlich. Gleich im Anschluss erfolgt die Auszählung. Das Wahlergebnis soll dann noch am Abend bzw. morgen früh vorliegen.