Stilfs hat gewählt: Samuel Marseiler ist neuer Bürgermeister

Von: Ivd

Stilfs – In der Gemeinde Stilfs steht das Wahlergebnis nun fest: Samuel Marseiler (SVP) ist mit 86 Prozent der Stimmen offiziell zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Der 35-Jährige hatte das Amt bereits seit Juli kommissarisch geführt, nachdem Bürgermeister Franz Heinisch (SVP) überraschend verstorben war.

Marseiler, der als einziger Bürgermeisterkandidat antrat, erhielt insgesamt 524 Stimmen. Seine Liste, die Südtiroler Volkspartei (SVP), kommt laut vorläufigem Ergebnis auf 12 Sitze im Gemeinderat – zwei mehr als bisher. Die Süd-Tiroler Freiheit, die auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten verzichtet hatte, erreicht drei Sitze und verliert damit zwei Mandate.

Die Wahlbeteiligung lag bei 59,5 Prozent und damit rund sechs Prozentpunkte unter dem Wert der letzten Gemeinderatswahlen.

„Ein sehr gutes Ergebnis“

Bürgermeister Marseiler zeigte sich nach der Auszählung zufrieden: „Mit dem Ergebnis der Wahlbeteiligung bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Es sind zwar knapp 70 Personen weniger als bei den Gemeinderatswahlen im Mai, aber insgesamt ist eine Beteiligung von knapp 60 Prozent für uns mehr als zufriedenstellend.“

Besonders erfreut zeigte er sich über den Stimmenzuwachs seiner Partei: „Wir konnten als Südtiroler Volkspartei knapp sieben Prozent mehr Stimmen gewinnen, das ermöglicht uns zwei zusätzliche Sitze – zwölf von 15 – und das ist für uns ein sehr gutes Wahlergebnis.“

Mit dem klaren Ergebnis übernimmt Marseiler nun endgültig das Amt des Bürgermeisters von Stilfs.