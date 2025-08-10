Aktuelle Seite: Home > Politik > Stocker reist nach Montenegro und Serbien
Stocker und Vučić beim Gipfel in Tirana

Stocker reist nach Montenegro und Serbien

Sonntag, 10. August 2025 | 21:30 Uhr
Stocker und Vučić beim Gipfel in Tirana
APA/APA/BKA/ANDY WENZEL
Schriftgröße

Von: apa

Die EU-Erweiterung und die Wirtschaft stehen von Montag bis Mittwoch im Zentrum einer Reise von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nach Montenegro und Serbien. Es ist die erste bilaterale Auslandsreise des Kanzlers in die Westbalkan-Region. In beiden Ländern sollen Abkommen über eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet werden. Stocker will auch ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautović treffen, der seit kurzem beim Spitzenclub Roter Stern Belgrad kickt.

In Montenegro wird Stocker am Dienstag Staatspräsident Jakov Milatović sowie Premier Milojko Spajić treffen. In Belgrad stehen am Mittwoch unter anderem Treffen mit Präsident Aleksandar Vučić und dem serbischen Premier Đuro Macut auf dem Programm. Außerdem sind in Belgrad – nicht zuletzt im Hinblick auf die EXPO 2027 – Gespräche mit Wirtschaftsvertretern geplant. Österreich ist der drittgrößte Investor in Serbien. Außerdem ist Serbien der größte Handelspartner Österreichs am Westbalkan.

Montenegro ist das am weitesten fortgeschrittene Kandidatenland, mit dem die Europäische Union derzeit über einen Beitritt verhandelt. Montenegro will die Verhandlungen bereits im kommenden Jahr abschließen und noch vor 2030 der EU beitreten. Serbien muss bis zu einem EU-Beitritt seine Beziehungen mit dem Kosovo normalisieren. In der EU zählt Österreich zu den stärksten Unterstützern einer EU-Perspektive für die Staaten des Westbalkans. Über eine halbe Million Menschen, die in Österreich leben, haben ihre Wurzeln in der Region.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Kommentare
74
Pfefferspray-Eklat auf der Alm: Die Version der Urlauber
Bruneck: Schranke gegen Camper
Kommentare
65
Bruneck: Schranke gegen Camper
Chalet in Südtirol kostet bis zu 38.500 Euro pro Woche
Kommentare
47
Chalet in Südtirol kostet bis zu 38.500 Euro pro Woche
Jesolo: Strandbetreiber müssen Rabatte machen
Kommentare
41
Jesolo: Strandbetreiber müssen Rabatte machen
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Kommentare
41
Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 