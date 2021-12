Straßenbau in Bozen beschleunigen

Bozen – Um die Mobilität in Bozen, vor allem auf der Nord-Süd-Achse, zu verbessern, soll ein Tunnel unter dem Virgl entstehen. Darum ging es heute bei einem Treffen von LR Alfreider und BM Caramaschi.

­Die Mobilität in der Landeshauptstadt wollen Land und Gemeinde in den kommenden Jahren verbessern. Damit der Verkehr auf der Brennerstaatsstraße (SS12) in der Nord-Süd-Richtung flüssiger verlaufen kann, soll es einen Eingriff am Virgl-Tunnel geben. Dies war am heutigen Mittwoch das zentrale Thema eines Treffens von Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, Ressortchef Martin Vallazza, Tiefbauabteilungsdirektor Valentino Pagani, dem Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi, Vizebürgermeister Luis Walcher, Mobilitätsstadtrat Stefano Fattor und Ivan Moroder vom Mobilitätsamt der Gemeinde in Bozen.

Für einen besseren Verkehrsfluss müsse mit konkreten sowie auch kleineren Projekten rasch interviert werden, vor allem an den neuralgischen Verkehrsknoten in und außerhalb der Stadt, “um insgesamt durch das Nutzen bestehender und neuer Infrastrukturen sowie durch ein kluges Mobilitätsmanagement und das Miteinander verschiedener Mobilitätsformen mehr Lebensqualität für Bozen zu erreichen“, unterstrich Alfreider. Bürgermeister Caramaschi, Vizebürgermeister Walcher und Stadtrat Fattor zeigten sich zufrieden mit dem Stand der Dinge: Der Vorschlag werde demnächst dem Stadtrat zur Genehmigung der Projektidee vorgelegt.

Straßentunnel unter dem Virgl im Visier

Die Techniker des Landes haben beim heutigen Treffen eine technische und wirtschaftliche Machbarkeitsanalyse vorgestellt. Sie prüfte bauliche Eingriffe für eine Verbesserung des Verkehrs auf der Brennerstaatsstraße im Rahmen des Plans für eine nachhaltige urbane Mobilität (PUMS) der Stadt Bozen und des Abkommens “Agenda Bozen” zwischen Land, Gemeinde und Brennerautobahn. Ins Auge gefasst wird der Bau eines natürlichen Tunnels unter dem Virgl-Berg, neben dem bestehenden Straßentunnel. Die Lösung wird nun über ein Projekt weiterverfolgt.

Was das Straßenbauprojekt in der Einsteinstraße anbelangt, leitet die Abteilung Tiefbau die technischen Analysen und Bewertungen an die Umweltagentur weiter. Für den Tunnel unter dem Hörtenberg, der ebenfalls Teil des Maßnahmenpakets für eine bessere Mobilität in Bozen ist, wird die Landesregierung in Kürze die technischen Eigenschaften begutachten. Nach der Genehmigung kann die konkrete Projektierung anlaufen.

Im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2026 ist das Ressort in Bezug auf den Bau des neuen Virgltunnels für die Bahn auch im engen Austausch mit der zuständigen Kommissarin der italienischen Regierung Paola Firmi.