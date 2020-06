Streaming-Dienste: “Im falschen (bzw. walschen) Film”

Bozen – Die Junge Süd-Tiroler Freiheit bemängelt, dass es in Südtirol immer noch nicht möglich ist, uneingeschränkten Zugriff auf deutsche Streaming-Inhalte von Anbietern wie Netflix, Amazon Prime, iTunes und Co. zu bekommen. Man hat daher gemeinsam mit dem Landtagsklub der Süd-Tiroler Freiheit eine Landtags-Anfrage ausgearbeitet, um in Erfahrung zu bringen, “was die Landesregierung tun kann bzw. tun wird, um dieser Diskriminierung endlich ein Ende zu bereiten.”

“Immer mehr Zuschauer – vor allem junge Menschen – wechseln von traditionellen Fernsehsendern zu Streaming-Diensten. Allein der Streaming-Dienst Netflix bringt es auf mehr als 182 Millionen bezahlte Mitgliedschaften. Das Geoblocking verwehrt den Südtirolern bis heute den uneingeschränkten Zugriff auf deutsche Streaming-Inhalte. Wir sind der Meinung, dass es ein Armutszeugnis für die EU ist, wenn es bis heute nicht möglich ist, Streaming-Inhalte – unabhängig davon, in welchem Land man lebt – in seiner Muttersprache abzurufen“, sagt der Jugendsprecher der Süd-Tiroler Freiheit, Peter Gruber.

„Wenn man schon immer von einem Europa ohne Grenzen spricht, dann darf dies nicht im Internet aufhören“, sind die beiden Landtagsabgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll und Myriam Atz Tammerle, der Meinung. Die SVP sei aufgefordert, sich im EU-Parlament dafür stark zu machen, diese Ungleichbehandlung endlich zu beenden.