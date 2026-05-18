Studentenheim bei Claudiana in Bozen: Rohbau fertiggestellt

Von: mk

Bozen – Ein moderner und funktionaler universitärer Gesundheitscampus, der den Anforderungen des Südtiroler Gesundheitswesens entspricht, später ergänzt durch Personalwohnungen und eine Kindertagesstätte soll beim Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana in Bozen entstehen. Die Arbeiten für den Rohbau des Studentenheims sind abgeschlossen. Davon konnten sich Hochbaulandesrat Christian Bianchi und Gesundheitslandesrat Hubert Messner am 18. Mai gemeinsam mit den Landestechnikern, Claudiana-Präsidenten Klaus Eisendle und der Direktorin des Amtes für Gesundheitsbau Nicoletta Francato sowie Vertretungen der ausführenden Unternehmen Plattner, Obrist, Atzwanger, Erdbau und Vitralux ein Bild machen. Auf dem Dach des sechsstöckigen Gebäudes steht der Firstbaum und markiert symbolisch den Abschluss der strukturellen Bauphase und den Übergang zu den weiteren Innen- und Installationsarbeiten.

“Die Fertigstellung des Rohbaus ist ein sehr wichtiger Schritt für ein Projekt von großer Bedeutung für die Zukunft des Südtiroler Gesundheitswesens und der universitären Ausbildung in unserem Land”, erklärte Landesrat Bianchi. “Mit diesem Projekt schaffen wir einen echten Campus für Studierende der Gesundheitsberufe und bieten moderne, funktionale Räume, die mit den künftigen Entwicklungen des Areals, wie der Medizinischen Fakultät, den Personalwohnungen und der Kindertagesstätte, integriert sind”, sagte Bianchi. Dabei erinnerte der Landesrat an die Weitsicht der ursprünglichen Idee des Architekten Carlo Azzolini.

Gesundheitslandesrat Messner unterstrich: “Mit dem neuen Studentenheim investiert das Land nicht nur in eine neue Struktur, sondern vor allem in die Zukunft des Südtiroler Gesundheitswesens”. Um auch in den kommenden Jahrzehnten eine hochwertige Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können, brauche Südtirol gut ausgebildete Fachkräfte und attraktive Rahmenbedingungen für jene, die sich für ein Studium und eine Tätigkeit in Südtirol entscheiden, erläuterte der Gesundheitslandesrat. “Gemeinsam mit dem bereits bestehenden Gebäude der Claudiana und dem zukünftigen Gebäude der Medizinischen Fakultät wird dieses Projekt zur Entstehung eines echten universitären Gesundheitscampus in Bozen beitragen, der die Gesundheitsfachkräfte von morgen ausbilden, aufnehmen und langfristig im Land halten soll”, sagte Messner.

Vorgesehen sind im neuen Studentenheim 200 Wohnplätze für Studierende der Gesundheitsberufe und der künftigen Medizinischen Fakultät. Geplant sind 100 Einzelzimmer mit eigenem Bad und Kochnische sowie 100 Doppelzimmer mit gemeinschaftlich genutzten Sanitärbereichen.

Das nahezu energieautarke Gebäude wird außerdem eine Mensa mit Küche und Bar, Besprechungsräume, eine Bibliothek, einen Multimediaraum, einen Fitnessraum, eine Wäscherei, Fahrradabstellräume sowie 40 Stellplätze in der Tiefgarage umfassen. Hinzu kommen Verwaltungs- und Dienstleistungsräume. Die Gesamtinvestition beläuft sich einschließlich Bauarbeiten, technischer Spesen und Einrichtung auf rund 46,5 Millionen Euro.

Die Bauarbeiten sollen bis Mai 2027 abgeschlossen werden. Bis September 2027 soll das Gebäude eingerichtet sein. “Es ist unser Ziel, das Heim rechtzeitig zum Beginn des Studienjahres 2027/28 vollständig in Betrieb zu nehmen”, betonte Landesrat Bianchi.