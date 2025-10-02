Aktuelle Seite: Home > Politik > Süd-Tiroler Freiheit kritisiert Anerkennung Tiralongos als Terroropfer
"Bis heute nicht geklärt"

Süd-Tiroler Freiheit kritisiert Anerkennung Tiralongos als Terroropfer

Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 11:21 Uhr
Zeitungsseite
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit hat scharfe Kritik an der offiziellen Anerkennung von Vittorio Tiralongo als „Opfer des Terrorismus“ geäußert. Anlass ist ein Bericht der Tageszeitung Alto Adige, wonach Tiralongo in den entsprechenden Akten geführt wird und seine Familie Entschädigungen erhält.

Der Mordfall vom 3. September 1964 sei bis heute ungeklärt, betont die Bewegung. Zeugenaussagen, auch von Carabinieri, hätten bereits damals nahegelegt, dass die sogenannten „Pusterer Buam“ mit dem Vorfall nichts zu tun gehabt hätten. So berichtete der Carabiniere Bruno Budroni 2009 im Bayerischen Rundfunk, Tiralongo sei im Zuge eines Streits von einem Vorgesetzten erschossen worden. Auch andere Zeitzeugen hätten von einer persönlichen Fehde gesprochen, schildert die Bewegung.

Trotz dieser Hinweise sei Tiralongo in den offiziellen Unterlagen als Terroropfer eingestuft worden. Aus Sicht der Süd-Tiroler Freiheit habe dies den Zweck gehabt, den Freiheitskampf der Südtiroler in den 1960er Jahren zu kriminalisieren.

Landtagsabgeordneter Sven Knoll bezeichnete die Einstufung als „unerträglich“ und sprach von „Geschichtsfälschung“. Seine Bewegung fordert eine vollständige Neubewertung des Falls sowie die Rehabilitierung der damals beschuldigten „Pusterer Buam“.

Knoll erklärte, der italienische Staat müsse den Mut haben, die Fehler der Vergangenheit einzugestehen. Andernfalls setze sich die politische Instrumentalisierung der 1960er Jahre bis heute fort.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 5 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Kommentare
54
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Kommentare
53
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Kommentare
52
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Wolfs-Kadaver in Dolomiten: Hinweise auf gewaltsamen Tod
Kommentare
50
Wolfs-Kadaver in Dolomiten: Hinweise auf gewaltsamen Tod
Bozen beantragt feste Blitzer für Eisack-Ufer-Straße
Kommentare
48
Bozen beantragt feste Blitzer für Eisack-Ufer-Straße
Anzeigen
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter – Jetzt vorbereiten
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 