Süd-Tiroler Freiheit tritt in Bruneck an

Von: mk

Bruneck – Sechs Gemeinderatskandidaten und ein Anwärter für das Bürgermeisteramt gehen in Bruneck am 4. Mai für die Süd-Tiroler Freiheit an den Start.

Mit dem Diplom-Physiker Bernhard Hilber, dem Kaufmann Werner Straudi, der Grundschullehrerin Evi Ertl, dem Angestellten Boris Longo, dem Handwerker Haymo Prenn, dem Werbeberater Andreas Lang und der Verkäuferin Ulrike Figl stellt die Süd-Tiroler Freiheit eine patriotische Liste für Bruneck.

Es gebe einiges zu tun und zu verändern, sind sich die Kandidaten der Süd-Tiroler Freiheit in Bruneck einig: Bürgerbeteiligung mit Abstimmungen bei Großprojekten, Sicherheit für alle Generationen, einen guten Verkehrsfluss und freie Parkplätze, stabile Preise für Fernwärme und Strom, keine Gemeindebeiträge für straffällige Migranten will die Bewegung durchsetzen. Außerdem gehe es um Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Vorrang für Brunecker Betriebe bei öffentlichen Ausschreibungen und Vergaben, Wiedererlangen europäischer Standards im Sanitätssystem sowie um Akzente um der Abwanderung der Jugend aus Südtirol entgegenzuwirken und andere mehr.

Die sieben Kandidaten würden unterschiedliche Berufszweige und Gesellschaftsgruppen repräsentieren und könnten sich so umfänglich für die Belange der Bevölkerung, ihre Anliegen und die wichtigen Themen für Bruneck einsetzen, heißt es in einer Aussendung.

Die Süd-Tiroler Freiheit ist schon jetzt eine etablierte Kraft im Gemeinderat von Bruneck und will ihre Präsenz weiter ausbauen.