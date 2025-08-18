Aktuelle Seite: Home > Politik > Südkoreas Präsident treibt Annäherung an Nordkorea voran
Konflikt wurde nie befriedet

Südkoreas Präsident treibt Annäherung an Nordkorea voran

Montag, 18. August 2025 | 08:30 Uhr
Nordkorea gilt als eines der ärmsten Länder der Welt
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hat sein Kabinett zur Vorbereitung einer teilweisen und schrittweisen Umsetzung bestehender Abkommen mit dem verfeindeten Nordkorea angewiesen. “Die Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea sind entscheidend, um die nationalen Interessen Südkoreas zu schützen und den diplomatischen Handlungsspielraum angesichts der sich schnell ändernden äußeren Bedingungen zu erweitern”, sagte Lee am Montag während einer Kabinettssitzung.

Welche Abkommen er genau meinte, führte Lee nicht aus. Am Freitag hatte der Präsident jedoch erklärt, Seoul beabsichtige, ein Abkommen aus dem Jahr 2018 wiederherzustellen. Dieses sah die Aussetzung einiger militärischer Aktivitäten entlang der Grenze zu Nordkorea vor, ist aber inzwischen zerfallen.

Lees Regierung versucht seit seinem Amtsantritt im Juni, die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarländern zu verbessern, die sich technisch gesehen immer noch im Kriegszustand befinden. Hochrangige nordkoreanische Vertreter haben die Annäherungsversuche des liberalen Präsidenten jedoch bisher in den Staatsmedien zurückgewiesen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
78
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
62
Brennerautobahn im Reisechaos
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Kommentare
41
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
“Viele verwechseln Schutzhäuser mit Hotels”
Kommentare
35
“Viele verwechseln Schutzhäuser mit Hotels”
Skandal bei Schönheitswettbewerb in Kampanien
Kommentare
32
Skandal bei Schönheitswettbewerb in Kampanien
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 