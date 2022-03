Südtirol-Autonomie: LH Kompatscher reist nach Wien

Am 16. und 17. März

Wien – Zu einer Reihe von politischen Gesprächen fährt Landeshauptmann Kompatscher am Mittwoch nach Wien. Auf der Agenda steht die Südtirol-Autonomie und aktuelle politische Herausforderungen.­

Am morgigen Mittwoch (16. März) unternimmt Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher eine Dienstreise nach Wien: Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstag wird sich der Landeshauptmann mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer und treffen. Auch ein Austausch mit dem italienischen Botschafter in Wien, Stefano Beltrame sowie mit Wiens Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig steht auf dem Programm.

Im Mittelpunkt der geplanten Gespräche des Landeshauptmanns mit den politischen Spitzen der Republik Österreich wird die Südtirol-Autonomie und bisherige und künftige Entwicklung stehen. Bekanntlich gedenkt das Land Südtirol heuer zweier historischer Ereignisse rund um die Autonomie: den Abschluss des Zweiten Autonomiestatutes vor 50 Jahren und der Streitbeilegung zwischen Österreich und Italien vor 30 Jahren.

Es ist dies das erste offizielle Treffen von Landeshauptmann Kompatscher mit Karl Nehammer nach dessen Angelobung als Bundeskanzler am 6. Dezember 2021.