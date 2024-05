Südtirol erhält Militärareal

Von: luk

Bozen – Über einen Konzessionsvertrag kann das Land bereits vorzeitig das Militärareal im Neustifter Weg in Bozen nutzen. Am 31. Mai erfolgt die Übergabe.

Im Juli des Vorjahres wurde im Sitzungssaal der Landesregierung das vierte Programmabkommen unterzeichnet, in welchem die Übergabe im Tauschwege als Gegenleistung für durchgeführte Arbeiten am Flugareal in Toblach an das Land vorgesehen wurde.

Betroffen davon war unter anderem eine Fläche im Bozner Neustifter Weg, den bisher die italienische Luftwaffe genutzt hatte. Da das Militär diese Grundfläche nicht mehr nutzt und die Gemeinde Bozen einen Verwendungszweck für diese Fläche bereits ausgemacht hat, soll nun erstmals eine vorzeitige Übergabe des Areals vollzogen werden.

Die Übergabe erfolgt in feierlichem Rahmen am Freitag, 31. Mai in Anwesenheit von Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Christian Bianchi, Generalsekretär Eros Magnago, dem General Giancarlo Gambardella (Leiter der Baudirektion im Verteidigungsministerium), Armeekorpsgeneral Antonello Vespaziani (Vize-Kommandant der Alpini) sowie Bozens Bürgermeister Renzo Caramaschi.