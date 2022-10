Südtirol radelt: Winteraktion startet am 1. November

Bozen – Am 1. November startet die heurige Winterausgabe von “Südtirol radelt. Winterradle auch Du!”. Diese Aktion belohnt zwei Monate lang besonders jene Radlerinnen und Radler, die sich auch bei winterlichen Bedingungen auf das Fahrrad schwingen.

“Winterradle auch Du!” läuft vom 1. November bis zum 31. Dezember 2022. “Es gibt auch im Winter – solange es das Wetter zulässt, eigentlich keine Ausrede, nicht auf das Rad zu steigen”, ist Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider überzeugt. Wichtig sei dabei, warme Kleidung zu tragen und darauf zu achten, dass man stets gut sichtbar und das Fahrrad voll funktionstüchtig sei, so Alfreider.

“Mit der Winteraktion schließen wir das heurige Südtirol-radelt-Jahr ab, das ein äußerst erfolgreiches war. Bislang haben die rund 3.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt 2,5 Millionen Radkilometer zurückgelegt, was in etwa 63 Umrundungen der Erde entspricht”, erklärt Harald Reiterer von Green Mobility in der Südtiroler Transportstrukturen AG (STA).

Wer bereits zur Aktion “Südtirol radelt” angemeldet ist, kann alle im Zeitraum vom 1. November bis 31. Dezember 2022 geradelten Kilometer auf der Webseite www.suedtirolradelt.bz.it eintragen. Alle anderen können ihre Anmeldung jederzeit online nachholen. Unter allen Teilnehmenden, die im November und Dezember mindestens 20 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen, werden außerdem schöne Preise verlost.

“Südtirol radelt. Winterradle auch Du!” ist eine Initiative von Green Mobility in der landeseigenen Südtiroler Transportstrukturen AG STA.

Informationen: www.suedtirolradelt.bz.it