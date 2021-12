Südtirol trifft auf Argentinien

Bozen – Um Wintertourismus, Erfahrungsaustausch, Corona-Lage und Südtirol-Autonomie ging es heute beim Besuch des Bürgermeisters von San Carlos de Bariloche, Enrique Gustavo Gennuso, bei Landeshauptmann Kompatscher.

Der Bürgermeister der argentinischen Stadt San Carlos de Bariloche, Enrique Gustavo Gennuso, ist derzeit auf Studienreise in Europa und war heute, am 3. Dezember, in Bozen bei Landeshauptmann Arno Kompatscher zu Besuch. San Carlos de Bariloche gelte mit dem bekannten Skigebiet “Catedral Alta Patagonia” als wichtige touristische Destination in Argentinien mit internationalen Gästen, berichtete Gennuso. Wintertourismus und Wintertechnologie in Südtirol stünden demnach im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit, so Gennuso, der mit Kompatscher über die aktuellen Herausforderungen in diesem Bereich gesprochen hat.

Ein wichtiges Gesprächsthema war auch die derzeitige Pandemie-Lage, wobei Kompatscher unterstrich, dass Südtirol momentan alle Kräfte auf das Impfen konzentriere. Am nächsten Wochenende findet mit “Südtirol impft” eine weitläufige Impfaktion in vielen Orten in Südtirol statt, mit dem Ziel, möglichst viele Menschen, möglichst schnell zu impfen. Der Landeshauptmann schilderte Gennuso auch die Besonderheiten Südtirols, anhand des kürzlich eröffneten Autonomie-Parcours am Bozner Magnago-Platz.