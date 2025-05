Das Resümee nach den Stichwahlen

Mitte-Rechts siegt in Bozen, SVP in Meran

Von: apa

Bozen/Meran – Nach den Gemeinderatswahlen in Südtirol vor zwei Wochen haben am Sonntag in den beiden größten Städten des Landes, in der Landeshauptstadt Bozen sowie der Kurstadt Meran, Bürgermeisterstichwahlen stattgefunden: In Bozen setzte sich Mitte-Rechts-Kandidat Claudio Corrarati mit 51 Prozent der Stimmen gegen jenen von Mitte-Links, Juri Andriollo, durch (49 Prozent). In Meran gewann SVP-Kandidatin Katharina Zeller klar mit 57,4 Prozent gegen den amtierenden Stadtchef.

Die bisherige Vizebürgermeisterin schlug damit den bisherigen parteiunabhängigen Bürgermeister Dario Dal Medico, der 42,6 Prozent einfuhr, deutlich aus dem Rennen. Die Wahlbeteiligung in beiden Städten fiel indes denkbar gering aus: In Bozen lag sie bei 42,8 Prozent, in Meran bei 41,4 Prozent.

In der Landeshauptstadt mit ihren mehr als 100.000 Einwohnern tritt der siegreiche Corrarati somit die Nachfolge des seit 2016 amtierenden Bürgermeisters Renzo Caramaschi an, der aus dem Mitte-Links-Lager kam und von ebendiesem unterstützt wurde. Caramaschi hatte wegen einer Mandatsbeschränkung kein weiteres Mal kandidieren dürfen.