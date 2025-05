Südtiroler HochschülerInnenschaft wählt neue Vizevorsitzende

Von: mk

Bozen – Kürzlich hat die Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) eine neue Vizevorsitzende gewählt. Nach dem Rücktritt von Magdalena Scherer aus dem Vorstand der sh.asus wurde die 21-jährige Hannah Tonner aus Laurein zur stellvertretenden Vorsitzenden der größten Studierendenvertretung in Südtirol gewählt.

Die neue Vizevorsitzende, die in Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert, ist kein unbekanntes Gesicht in Südtirol, speziell in Südtirols Kulturszene: Sie hat bereits mehrfach erfolgreich an Poetry-Slam-Wettbewerben teilgenommen, unter anderem wurde sie 2023 Landesmeisterin. „Die Südtiroler HochschülerInnenschaft ist mir eine Herzensangelengenheit – sie gibt Studierenden eine Stimme und macht ihre Anliegen sichtbar. Diese Tätigkeit ist unglaublich wertvoll! Dass ich nun das Amt der Vizevorsitzenden übernehmen darf, berührt mich sehr und erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Meine Vorgängerin Magdalena ist eine beeindruckende Frau, die mit viel Herzblut gearbeitet hat. In ihre Fußstapfen treten zu dürfen, ist mir eine große Ehre“, so äußert sich die frischgebackene Vizevorsitzende.

Der sh.asus-Vorsitzende Alexander von Walther zeigt sich über die Wahl sehr erfreut: „Hannah Tonner hat in den letzten Jahren bereits viel innerhalb unseres Vereines geleistet und somit freut es mich sehr, sie als neue, engagierte Vizevorsitzende im Vorstand zu wissen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Außerdem möchte der Vorstand der Südtiroler HochschülerInnenschaft der scheidenden Vizevorsitzenden Magdalena Scherer danken. „Im Namen der Südtiroler Studierenden muss man Magdalena herzlich für ihr Engagement danken. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre Ideen haben maßgeblich dazu beigetragen den Südtiroler Studierenden Gehör zu schaffen und Forderungen durchzusetzen. Wir wünschen ihr weiterhin alles Gute!“ Magdalena Scherer dazu: „Ich durfte in den letzten Jahren viele Projekte und Anliegen einbringen und weiterbringen. Vizevorsitzende der ältesten und größten Studierendenvereinigung Südtirols zu sein war eine große Ehre und Verantwortung. Es freut mich, dass mit Hannah Tonner eine so engagierte Frau dieses Amt weiterführen wird und blicke dankbar auf die letzten Jahre zurück.“

Mit neuer Vizevorsitzender möchte die Südtiroler HochschülerInnenschaft nun in diesem Jahr, ihrem Jubiläumsjahr, noch einige Projekte voranbringen. „Das Wichtigste für uns ist und bleibt: Wir arbeiten als InteressenvertreterInnen für alle Studierenden aus Südtirol. Und wenn dann im Dezember nach zwei Jahren ein neuer Vorstand gewählt sind, möchten wir zurückschauen und sagen, dass wir ein bisschen etwas in die richtige Richtung bewegt haben in Südtirols Hochschulpolitik“, so der sh.asus-Vorstand.