Südtiroler HochschülerInnenschaft zu Gemeinderatswahlen

Von: Ivd

Bozen – Die Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) ruft junge Menschen anlässlich der anstehenden Gemeinderatswahlen dazu auf, sich der Wahl zu stellen. „Wir junge Menschen sind nicht so viele, aufgrund des demographischen Wandels sind wir gegenüber den älteren Generationen in der Minderzahl. Und dass, obwohl jetzt in vielerlei Hinsicht weitreichende Entscheidungen für unsere Zukunft getroffen werden“, betont die Südtiroler HochschülerInnenschaft. Daher sei es umso wichtiger, dass junge Menschen bei den Weichen, die nun gestellt werden, mitreden. Daher fordert die sh.asus: „Wir brauchen den Mut zu kandidieren! Wir können den Unterschied machen, angefangen in den Gemeindestuben. Aber wir brauchen auch die älteren Generationen, die uns zuhören und unsere Probleme und Anliegen verstehen.“

Laut sh.asus könnten dabei auch Studierende, die in der Regel nicht oder nicht ausschließlich in Südtirol leben, mit ihrem Blick von außen beitragen. „Wir müssen unsere Themen in den öffentlichen Diskurs und in die Politik tragen. Und das fängt bei Gemeindepolitik an!“