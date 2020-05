Südtirols Phase 2: Politische Reaktionen

Bozen – „Mit der heutigen Genehmigung des Landesgesetzes zur Gestaltung der Phase 2 ist der Grundstein für jenen Weg gelegt worden, den Südtirol im Hinblick auf die Überwindung der Coronakrise in Zukunft gehen wird. Mit diesem Landesgesetz bieten wir unseren Familien und Betrieben nun endlich jene Perspektive und jene Sicherheit, die die römische Regierung bis hierhin vermissen ließ. Nun gilt es aber, diesen Weg mit Vorsicht und Umsicht zu gehen, um eine mögliche zweite Welle des Coronavirus zu vermeiden“, so SVP-Obmann Philipp Achammer.

„Zwischen der Entscheidung, die in der SVP-Parteileitungssitzung am vorletzten Montag getroffen wurde, und der definitiven Genehmigung des entsprechenden Landesgesetzes seitens des Südtiroler Landtages sind nun knapp 10 Tage vergangen. Somit sind wir sehr froh, mit welcher Geschwindigkeit die Grundlage für den eigenständigen Weg unsers Landes geschaffen werden konnte“, zeigt sich der SVP-Obmann zufrieden. Dieser erklärt weiter: „Wir müssen uns jedoch bewusst sein, dass dieses Landesgesetz lediglich den Grundstein darstellt und wir erst am Anfang des noch zu gehenden Weges stehen. Dies bedeutet einerseits, dass die Coronakrise noch bei Weitem nicht überwunden ist und andererseits, dass auch weiterhin die Entwicklungen des Virus genauestens kontrolliert werden müssen, damit schnellst- und bestmöglich auf etwaige Veränderungen reagiert werden kann.“

„Das nun genehmigte Landesgesetz stellt den eigenverantwortlichen Südtiroler und die eigenverantwortliche Südtirolerin in den Mittelpunkt und setzt einen vorsichtigen und umsichtigen Umgang mit den genehmigten Öffnungen und Lockerungen voraus. Wir sind aber davon überzeugt, dass die Südtirolerinnen und Südtiroler dies mit Bravour meistern werden“, so Philipp Achammer.

Team K: Einlenken in letzter Minute

Der Artikel 26-bis des Landesgesetzentwurfs 52/2020 (Restart-Gesetz) wollte kurzerhand die Sozialpartnerschaft aussetzen. Alle Körperschaften, die den bereichsübergreifenden Kollektivvertrag anwenden, hätten Arbeitszeiten beliebig ändern, dehnen, verlängern oder verkürzen können. In buchstäblich letzter Sekunde wurde ein Einvernehmensprotokoll mit den Gewerkschaften unterzeichnet und der Artikel 26-bis auf Antrag des Team K wurde aus dem Gesetz gestrichen.

Die Genehmigung dieses Punktes in diesem Gesetz hätte bedeutet, dass die öffentlichen Arbeitgeber nach Gutdünken handeln können. Die Arbeitszeit ist laut Landesgesetz 6/2015 Verhandlungsmaterie mit den Sozialpartnern. Außerdem würde diese Regelung im Landesgesetz vor allem jene Angestellte betreffen, die in der Ausnahmesituation nicht arbeiten konnten und auch nicht in Heimarbeit versetzt wurden, vor allem Hilfskräfte, die in dieser Zeit deshalb sehr viele Minusstunden angehäuft haben. Hier müssen Lösungen gemeinsam mit den Gewerkschaftsvertretern gefunden werden. “Wir vom Team K haben sofort einen Streichungsantrag vorgelegt.”, erklärt Maria Elisabeth Rieder, “und ich bin sehr froh, dass es hier ein Einlenken gegeben hat und mein Streichungsantrag angenommen wurde, denn es wäre ein fatales Zeichen und ein gefährlicher Präzedenzfall gewesen. Kollektivvertragliche Änderungen müssen verhandelt und nicht per Gesetz verordnet werden”, schließt Rieder.