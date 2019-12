SVP Bozen Stadt und Land trifft sich zu letzter Sitzung im Jahr

Bozen – Jüngst hat sich der größte SVP-Bezirk des Landes, Bozen Stadt und Land zu seiner letzten Sitzung in diesem Kalenderjahr in Bozen getroffen. Im Mittelpunkt standen neben aktuellen politischen Themen die Vorbereitung der Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr. „Gemeindewahlen sind für uns als Volkspartei immer die wichtigsten Wahlen, weil sich hier entscheidet, wie stark unseres Wurzeln sind“, so SVP-Bezirksobmann Perathoner.

Im Hinblick auf die Gemeindewahlen im Mai nächsten Jahres will die SVP im Bezirk mit einer starken Gruppe, die ein Spiegelbild der Gesellschaft zeigen soll, antreten. „Die SVP unterscheidet sich ganz wesentlich und grundlegend von einer Bürgerliste. Denn die Bürgerliste ist eine reine Interessensvertretung von einigen Bürgerinnen und Bürgern innerhalb eines Dorfes. Der SVP geht es um die Gemeinde als Ganze, aber auch um die Rolle der Gemeinde in der eigenen Talschaft, im eigenen Bezirk und im Land. Der SVP geht es um den Schutz und die Wahrung der Minderheiten und unserer Autonomie von der Gemeindeebene bis zu Landesebene. Die SVP-Ortsgruppen sind über die Bezirke und Landesgremien landesweit vernetzt und im ständigen Austausch,“ so Bezirksobmann Christoph Perathoner in seiner Einleitung.

„Die SVP-Ortsgruppen werden im Wahlkampf mit verschiedenen Dienstleistungen von der SVP-Zentrale unterstützt“, erklärte Martin Pircher, der in Vertretung des SVP-Landessekretärs die nächsten Schritte erklärte.

„Wir wollen und werden in allen Gemeinden mit starken, repräsentativen Listen antreten – und zwar mit unserem traditionellen Listenzeichen, dem Edelweiß,“ führte Parteiobmann Philipp Achammer aus, der auch unterstrich dass ein landesweit einheitlicher Termin für eine ‚Basiswahl‘ zur Kandidatenerstellung stattfinden wird und war am 16. Februar 2020. Auch parteiunabhängige Kandidaten haben die Möglichkeit auf den SVP-Listen zu kandidieren.

Wahlkampfexperte Rainer Nick, welcher die SVP bereits in Vergangenheit bei vielen Wahlkämpfen unterstützt hatte, gab den Anwesenden strategische Tipps zur Vorbereitung der anstehenden Gemeindewahlen. Er informierte über die Maßnahmen und Ziele der SVP sowie die Unterstützungsleistungen für die Ortsgruppen in den Gemeinden und wünschte sich eine Volkspartei, die auf das Volk zu geht und auf dessen Bedürfnisse eingeht.