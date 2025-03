SVP-Corvara: Roman Crazzolara ist Bürgermeisterkandidat

Von: luk

Corvara – Die Südtiroler Volkspartei Corvara hat ihren Bürgermeisterkandidaten für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen am 4. Mai 2025 nominiert: Roman Crazzolara soll künftig die Gemeinde führen. Der 44-jährige Handwerker wurde nach einer ausführlichen Sondierungsphase einstimmig vom SVP-Ortsausschuss Corvara-Kolfuschg ernannt.

„Mit Roman Crazzolara haben wir einen Kandidaten, der die besten Voraussetzungen mitbringt. Er steht für Glaubwürdigkeit, Klarheit und ein Miteinander, das auf Respekt und Zusammenarbeit beruht“, so Jouk Oberbacher, Ortsobmann der SVP. „Sein ruhiges Auftreten gepaart mit klarer Haltung verspricht eine konstruktive Erneuerung der Gemeindearbeit und ein stärkeres Wir-Gefühl in Corvara.“

Auch Parteiobmannstellvertreter Daniel Alfreider zeigt sich erfreut über die Entscheidung: „Crazzolara bringt einen großen Willen zur Mitgestaltung mit und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen.“

Crazzolara ist in Corvara kein Unbekannter: Sein langjähriges ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Vereinen sowie seine direkte, lösungsorientierte Art, machen ihn zu einem geschätzten Mitglied der Dorfgemeinschaft.

„Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen“, erklärt Crazzolara. „Meine Vorstellung für Corvara basiert auf Offenheit, einer respektvollen Diskussionskultur und pragmatischem Handeln. Ich möchte zuhören und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern konkrete Lösungen erarbeiten und umsetzen.“

Mit dieser Kandidatur setzt die SVP Corvara – Kolfuschg auf Teamarbeit, Transparenz und zukunftsorientierte Politik, die das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellt. Ziel sei es, die erfolgreiche Entwicklung der Gemeinde fortzuführen und Corvara als lebenswerte Heimat für alle Generationen zu gestalten.

„Wir wollen mit unserem Arbeitsprogramm nicht nur informieren, welche Projekte wir weiterführen möchten, sondern auch aufzeigen, welche Visionen wir für die Zukunft unserer Gemeinde haben“, so Oberbacher. Roman Crazzolara sei ein engagierter Bürger, tief in der Gemeinde Corvara verwurzelt, und genieße breite Unterstützung in der Bevölkerung.