SVP: “Gemeinde Meran soll öffentlichen Grund zur Verfügung stellen”

Meran – „Bars, Restaurants und Geschäfte zählen zu denjenigen Bereichen, die von der Corona-Krise am stärksten getroffen wurden. Solange diese Krisensituation nicht überwunden ist, wird es Abstandsregelungen geben, d.h. die Gewerbetreibenden benötigen mehr Platz, um die Sicherheitsbestimungen einzuhalten. Auch Geschäfte brauchen öffentlichen Grund, um ihre Ware besser anbieten zu können“, so die SVP Meran.

„Die Gemeinde soll Bars, Restaurant und Geschäften diese Zusatzflächen für diese Krisenzeit zur Verfügung stellen und zwar ohne Abgaben dafür zu verlangen. So kann diesen Branchen konkret, unbürokratisch und schnell geholfen werden. Gabi Strohmer wird diesen Vorschlag umgehend dem Stadtrat vorbringen. Wir hoffen, dass dieser angenommen wird. In den nächsten Wochen werden wir ein Maßnahmenpaket ausarbeiten, das für 2020 auch Gebührenbefreiungen und jedenfalls Ermäßigungen für die so hart geprüften Betriebe umfassen wird“, erklären BM-Kandidat Richard Stampfl und Wirtschaftsstadträtin Gabriela Strohmer.