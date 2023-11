SVP heute wieder auf Brautschau

Freiheitliche, STF und Team K an der Reihe

Bozen – Heute setzt die SVP ihre Sondierungsgespräche mit den anderen Landtagsparteien fort. Bereits am Montagnachmittag gab es erste Sondierungsgespräche – etwa mit der Lega und den “Brüdern Italiens”.

Am Donnerstagvormittag stehen der PD und die Freiheitlichen auf dem Programm.

Am Nachmittag sind hingegen Treffen mit den Grünen, der Süd-Tiroler Freiheit und dem Team K anberaumt. Die Listen Für Südtirol mit Widmann und JWA sind am Freitag an der Reihe.

Nach dieser ersten Runde folgen weitere Gespräche mit Parteien, die als potenzielle Partner für eine Regierungsbildung infrage kommen.

Die Bildung einer neuen Landesregierung wird voraussichtlich bis Mitte Januar dauern. Es bleibt allerdings noch offen, ob die Italiener künftig einen oder zwei Landesräte in der neuen Regierung haben werden.

Die Italiener bestehen auf zwei Landesräte, während die SVP das Landtagspräsidium beauftragt hat zu prüfen, ob dies rechtlich überhaupt möglich ist.