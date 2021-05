SVP Meran: Rote Karte gegen den wilden Müll

Meran – Die SVP Meran steht für stärkere Maßnahmen gegen illegale Müllablagerung und eine plastikfreie Kurstadt ein.”Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, wie sehr den Meranern eine saubere und lebenswerte Stadt am Herzen liegt – unzählige Mitbürger sind mit gutem Beispiel vorangegangen und haben sich freiwillig zu einem Frühjahrsputz in der Passerstadt aufgemacht”, erklärt Karoline Fuchs.

Ein besonderes Dankeschön gelte diesbezüglich der Initiative “Plastic Free Merano” und dem Team der Organisator*innen mit Melanie Plattner, welche keine Mühe scheuen, um unsere Stadt sauber zu halten. “Leider entsorgen immer wieder Mitmenschen ihren Müll illegal, obwohl es in Meran eigentlich recht gut funktionierende und kostenlose Entsorgungsmöglichkeiten gibt. Durch den illegal entsorgten Müll entsteht ökologischer und ökonomischer Schaden, der am Ende von allen Bürgern durch Steuern und Gebühren beglichen wird. Außerdem leidet das Stadtbild sehr darunter“, gibt Michael Guarise, Ortsausschussmitglied der SVP Meran- Stadt zu bedenken. „Diese Problematik wurde in den vergangenen Jahren leider vielfach unterschätzt – jetzt liegt es an uns, konkrete Ideen und Vorschläge einzubringen, um die illegale Müllablagerung baldmöglichst in Griff zu kriegen!“

Die Meraner Volkspartei schlägt zur Eindämmung des Müllproblems Erhöhung der Strafen für wiederholte illegale Abfallablagerung vor, daneben sollen Sensibilisierungskampagnen präventiv wirken. Außerdem müsse die Problematik der “nicht gemeldeten” Mietverhältnisse angegangen werden, welche häufig die illegale Müllbeseitigung zur Folge hat. „Wir alle müssen vermehrt auf ein sauberes und gepflegtes Stadtbild achten – wenn jeder seinen kleinen Teil dazu beiträgt, haben wir gemeinsam eine schönere Stadt“, so Karoline Fuchs und Michael Guarise.