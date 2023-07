SVP-Parteileitung geschlossen hinter Obmann und Bezirksobleuten

Bozen – Am Montag tagte die Parteileitung. Im Rahmen dieser wurden die Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit erörtert. Vor allem eines ist nach der einstündigen Sitzung klar: Die Mitglieder der Parteileitung stehen geschlossen hinter der vom Obmann und den Bezirksobleuten ausgewiesenen Linie im Hinblick auf die eigenständige Kandidatur von Thomas Widmann bei der Landtagswahl.

Die Meinung der Parteileitungsmitglieder ist einhellig: Thomas Widmann hat durch seinen Entschluss den Bruch mit der Südtiroler Volkspartei herbeigeführt. Damit ist seine Mitgliedschaft in der Südtiroler Volkspartei beendet. Seine Liste fügt sich in eine Reihe weiterer, konkurrierender Listen ein, die im Herbst bei den Landtagswahlen antreten werden. Gleich in mehreren Stellungnahmen kam die Sorge zum Ausdruck, dass damit die Regierbarkeit des Landes und die Position gegenüber Rom empfindlich gestört werden könne – dieser Herausforderung stellt man sich allerdings geschlossen.

„Es gibt nur eine Südtiroler Volkspartei“

Bekräftigt wurde zudem: „Es gibt nur eine Südtiroler Volkspartei – hieran gibt es keinen Zweifel!“ Jedem stehe es frei sich im Rahmen von Wahlen für ein Mandat zu bewerben. Für die Südtiroler Volkspartei sind es die Kandidatinnen und Kandidaten, die über die Bezirke und über den Parteiausschuss gewählt wurden. Man sei zuversichtlich mit einem guten Programm, dem Spitzenkandidaten Arno Kompatscher, den Ideen und Überzeugungen der Südtiroler Volkpartei überzeugen zu können.