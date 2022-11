SVP-Parteileitung stellt Weichen für anstehende Themen

Bozen – „Nach dem Treffen mit Regionenminister Roberto Calderoli von vergangener Woche und den daraus gewonnenen Signalen für eine konstruktive Zusammenarbeit geht es nun darum, die Arbeit in Rom fortzuführen. In Absprache mit unseren Parlamentariern werden wir deshalb in den nächsten Wochen auf verschiedensten Ebenen intervenieren, um eingeschränkte Kompetenzen unseres Landes wieder zurückzuholen und um mit der Verabschiedung von weiteren Durchführungsbestimmungen unsere Autonomie wieder ein Stück weit weiter auszubauen. Nachdem die ersten Signale der neugewählten Regierung in Rom in Richtung Autonomie positiv waren, werden wir die Regierungsvertreter nun beim Wort nehmen und sie an ihren Taten messen“, erklärt Parteiobmann Philipp Achammer.

Wolfsproblematik: Klärung der weiteren Schritte

„Auch das Thema Wolf haben wir bei der heutigen Sitzung ausführlich behandelt. Nach den Aussagen des Landwirtschaftsministers Francesco Lollobrigida vom vergangenen Samstag wird es in den nächsten Wochen darum gehen, durch eine enge Abstimmung aller institutioneller Ebenen endlich einen Schritt weiterzukommen bei der Lösung dieses Problems. Aus diesem Grund haben wir uns heute auf eine abgestimmte Vorgangsweise zwischen Parlamentariern, Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler und dem SVP-Landwirtschaftsausschuss geeinigt. In diesem Kreis sollen die weiteren Schritte abgestimmt und geklärt werden“, berichtet SVP-Obmann Philipp Achammer.

Grünes Licht für Internationalen Klassenzug mit der Unterrichtssprache Englisch in der Oberschule

„In meiner Funktion als Bildungslandesrat habe ich heute der Parteileitung einen Beschlussvorschlag vorgelegt, der die Einführung eines Internationalen Klassenzugs mit der Unterrichtssprache Englisch in der Oberschule vorgesehen hat. Nachdem die Parteileitung diesem Vorschlag zugestimmt hat, hat sie auch grünes Licht für die weiteren Schritte zur konkreten Umsetzung dieses Vorschlags gegeben“, so der Parteiobmann abschließend.