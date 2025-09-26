Aktuelle Seite: Home > Politik > “SVP schert alle über den gleichen Kamm”
Gemeinderat Bozen beschließt einheitliche Erhöhung der Ortstaxe

“SVP schert alle über den gleichen Kamm”

Freitag, 26. September 2025 | 10:11 Uhr
Hotelzimmer - Symbolbild
pixabay.com
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – In der Sitzung des Bozner Gemeinderates am 25. September stand die Anpassung der Ortstaxe auf der Tagesordnung. Während die Stadtregierung ursprünglich eine proportionale Erhöhung vorgesehen hatte, setzte sich schließlich ein Abänderungsantrag der SVP-Fraktion durch, der eine einheitliche Regelung für alle Beherbergungsbetriebe vorsieht – unabhängig davon, ob es sich um Luxushotels oder kleine Pensionen handelt.

Die Ratsfraktion der Grünen (Grüne – Verdi – Verc) übte deutliche Kritik an dieser Entscheidung. Rudi Benedikter sprach von einem „Verstoß gegen das Prinzip der Steuergerechtigkeit“. Wer mehr erwirtschafte, solle auch stärker beitragen, so die Argumentation. Gemeinsam mit den übrigen Oppositionsparteien stimmten die Grünen daher gegen den Beschluss.

Benedikter warf der Mehrheit zudem Inkonsequenz vor: Noch in der zuständigen Kommission sei die proportionale Lösung einstimmig angenommen worden. Im Gemeinderat sei diese jedoch auf Betreiben der SVP wieder verworfen worden. Als Begründung habe die Mehrheitsfraktion angeführt, man wolle mit der Regelung vor allem die Plattform Airbnb treffen. Nach Ansicht der Grünen sei dieser Ansatz jedoch „wirkungslos“, da ein angekündigtes Landesgesetz zu diesem Thema bislang nicht umgesetzt worden sei.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
106
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
79
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
45
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Kommentare
41
Dachverband warnt vor Speicherbecken-Boom und fordert strengere Umweltprüfungen
Stauder empört über Gegenvorschlag der FDI zur Hundesteuer
Kommentare
37
Stauder empört über Gegenvorschlag der FDI zur Hundesteuer
Anzeigen
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Ein Hoch auf den Trentiner Schaumwein
Vom 26. bis zum 28. September
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 