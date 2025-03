SVP-Spitzenkandidat Eduard Gasser tritt mit 16-köpfigem Team in Nals an

Von: mk

Nals – Auch in Nals bereitet man sich auf die kommenden Gemeinderatswahlen am 4. Mai 2025 vor. Eduard Gasser, der Bürgermeisterkandidat der SVP Nals, zeigt sich zuversichtlich. „Es ist uns gelungen, ein engagiertes Team aus bewährten und neuen Kandidatinnen und Kandidaten zusammenzustellen“, sagt der erfahrene Gemeindeverwalter. „Wichtig war uns bei der Suche nach geeigneten Personen, dass das ganze Bevölkerungsspektrum abgebildet wird.“

Gefunden wurden letztlich 16 engagierte Frauen und Männer: Sowohl junge als auch ältere Kandidaten stellen sich im Mai der Wahl. Mit dabei sind Unternehmer, Bauern und Arbeitnehmer. Was die Kandidatinnen und Kandidaten alle auszeichnet, sei ihr Engagement für die Gemeinde und ihre Kompetenz in verschiedenen Bereichen, die sie gewillt sind, für das Dorf einzubringen, so Bürgermeisterkandidat Gasser.

Eduard Gasser weiß aus langjähriger Erfahrung, dass ein Bürgermeister ein Teamplayer sein muss. „Bereits in der letzten Amtsperiode haben wir“, so Gasser, „sowohl im SVP-Ortsausschuss, als auch im Gemeinderat und Gemeindeausschuss sehr gut zusammengearbeitet.“ Es habe viele und ausreichend Diskussionen gegeben, die durchaus kontrovers, aber stets sachlich geführt wurden. So wolle man es weitermachen.

Es gelte, die eingeleiteten Projekte hinsichtlich Schulerweiterung sowie Neugestaltung der Seniorenwohnungen – mit einem Ausbau zu betreutem Wohnen – weiterzuführen. Ein weiteres großes anstehende Projekt sei die Neugestaltung der Sportzone; hier sei eine Machbarkeitsstudie nötig, aber es sei auch wichtig, kleinere Anpassungen sofort durchzuführen. Bereits in diesem Jahr habe man mit der Sanierung der Umkleideräume und Duschen für die Tennisplätze begonnen. Der Barbereich des Schwimmbades sei als nächstes in Angriff zu nehmen.

„Leider konnte man in dieser Amtsperiode noch nicht alles fertig umsetzen.“ Manchmal mahlten die Mühlen der Verwaltung langsam und auch die Finanzmittel der Gemeinde seien endlich. Nichtsdestotrotz sei man mit der Bilanz der letzten dreieinhalb Jahre mehr als zufrieden, so Eduard Gasser abschließend.